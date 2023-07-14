В воскресенье в московском регионе ожидается потепление

Синоптики пообещали потепление до +22 градусов в Москве 14 июля. Ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Днем столбики термометров превысят показатель в +20 °С. Ночью температура опустится до +13 °С, передает телеканал «Известия». В Московской области к вечеру похолодает до +10 °С. По словам метеорологов, скорость ветра не превысит 10 м/с.

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