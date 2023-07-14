В Германии правозащитники вернули незаконно конфискованную машину россиянина

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) вернула незаконно конфискованную машину россиянина. Об этом 14 июля сообщают в организации.

«Перегибы и перекосы со стороны чиновников, трактование законов исключительно против русских больше не работают», — говорится в Telegram-канале ассоциации.

Так, благодаря действиям VADAR и общественному резонансу от правительства Германии удалось добиться признания незаконными действия немецкой таможни по конфискации транзитного автомобиля у гражданина РФ.

В организации отметили, что «адвокаты VADAR с первых минут сопровождали пострадавших и оказывали постоянную юридическую поддержку».

Накануне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан Евгений Шмидт заявил о незаконной конфискации транспорта у граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны.

В свою очередь, таможня Германии ответила, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен, поэтому въезд на территорию Германии граждан РФ на личном автомобиле будет расцениваться таможенными органами как основание для ареста машины.

В ведомстве сослались на санкционную статью 2014 года, которая в английской версии гласит, что запрещаются «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России». Про ввоз личного транспорта в ней ничего не говорится.