Индия успешно запустила ракету «Чандраян-3» в космос

Индия отправила ракету-носитель со станцией «Чандраян-3» к Луне. Запуск осуществили в 14:35 по индийскому времени. Ракету отправили с площадки Космического центра им. Дхавана, передает телеканал «Известия». Аппарат должен совершить мягкую посадку на Луну. Ровер проведет химический анализ поверхности спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

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