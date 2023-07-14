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Индия успешно запустила ракету «Чандраян-3» в космос

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Индия отправила ракету-носитель со станцией «Чандраян-3» к Луне. Запуск осуществили в 14:35 по индийскому времени. Ракету отправили с площадки Космического центра им. Дхавана, передает телеканал «Известия». Аппарат должен совершить мягкую посадку на Луну. Ровер проведет химический анализ поверхности спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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