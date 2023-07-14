Ракета Epsilon S взорвалась в Японии

Jiji: в Японии во время испытаний ракеты Epslion-S произошел взрыв, сообщает национальное информационное агентство. Двигатель сдетонировал примерно через минуту после начала тестирования. Предварительно пострадавших нет, испытания проводило японское аэрокосмическое агентство JAXA. Первый запуск твердотопливной ракеты Epslion состоялся в 2013 году. Аппарат используют для вывода спутников на орбиту.

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