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Ударивший премьер-министра Испании мужчина напал с ножом на журналиста

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Фото: Global Look Press/Ingo Wohlfeil
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Мужчина напал с ножом на редактора испанской газеты La Voz de Galicia. Об этом 14 июля сообщила газета ABC.

Злоумышленник совершил нападение в редакции издания в Понтеведре. Пострадавший получил порезы руки и груди. Хотя он потерял много крови, его жизни ничто не угрожает.

Нападавшим оказался 25-летний Андрес де Висенте. Ранее, в 2015 году, он ударил в голову премьер-министра Испании Мариано Рахоя. За это его приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима и одному году условно.

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Ранее, 10 июля, вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в китайской провинции Гуандун. Он убил минимум шесть человек и ранил одного. В числе жертв оказались трое взрослых и трое детей.

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