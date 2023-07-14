Женская сборная РФ по футболу обыграла команду Ирана

Женская сборная России по футболу со счетом 4:0 разгромила иранскую команду в товарищеской встрече в Казани.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в пятницу, 14 июля, в присутствии 5840 зрителей.

В составе победителей отличились Алсу Абдуллина (28-я минута), Анна Беломытцева (38, с пенальти), Валерия Бизенкова (42) и Наталья Машина (83).

Россиянки и иранки первый раз в истории сыграли друг с другом. Впереди у спортсменок еще один матч, который состоится во вторник, 18 июля, информирует «Спорт-Экспресс». Встреча пройдет в Новогорске Московской области.

Мужская сборная России 23 марта сыграла вничью в товарищеском матче с командой Ирана (1:1) в Тегеране. В составе российской команды голом отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти в первом тайме. Во второй половине встречи одна из главных звезд иранской сборной Мехди Тареми счет сравнял — он также был точен с 11-метровой отметки. Следующая игра между футбольными сборными РФ и Ирана может состояться уже осенью 2023-го в одном из городов России.