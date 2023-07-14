Жительница Пскова лишилась свыше 2 млн рублей из-за лжеброкеров

В Пскове проводится проверка по факту интернет-мошенничества в отношении местной жительница. Женщина лишилась больше 2 млн рублей, рассчитывая получить доход от инвестиций.

По словам потерпевшей, ей поступило предложение заработать на брокерской интернет-платформе. Женщина вложила крупную сумму, но вывести средства не смогла. Тогда псковичка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, пишет Псковская лента новостей.

В полиции отмечают, что это не единственный случай мошенничества за последние дни. Злоумышленники убеждали потерпевших перевести деньги на посторонние счета под предлогом блокирования несанкционированного доступа к счетам. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

В Саратове женщину обманул мошенник, который по телефону представился полицейским. Он убедил потерпевшую, что на ее счете якобы зарегистрирована подозрительная активность. Женщина согласилась перевести на посторонние счета 2,25 млн рублей.