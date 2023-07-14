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Блинкен пообещал ответ США на приписываемые китайским хакерам кибератаки

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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В США примут надлежащие действия в ответ на кибератаки на сети американского правительства, приписываемые КНР. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Джакарте, где он находится с визитом на саммите.

Он напомнил, что попытка китайских хакеров проникнуть в правительственные сети была зафиксирована в прошлом месяце. Блинкен добавил, что расследование этого инцидента продолжается.

«Говоря в общем, мы последовательно указывали Китаю и другим странам, что любые действия против властей США, против американских компаний и граждан вызывают у нас глубокую обеспокоенность и что мы предпримем в ответ надлежащие действия», — сказал он, прямая трансляция его выступления велась на сайте Госдепа.

Ранее, 12 июля, The New York Times написала, что официальные лица в США заявили о попытке Китая добраться до электронных писем Госдепартамента в результате взлома. Это подтвердила Microsoft, выявив взлом незадолго до поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин 18 июня.

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МИД КНР в свою очередь отмечал, что, обвиняя Китай в хакерских атаках, США намерены отвлечь внимание мирового сообщества от собственных действий в киберпространстве.

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