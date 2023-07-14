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Друг Дроздова раскрыл подробности госпитализации телеведущего

Ходужник Мирошник: госпитализация телеведущего Дроздова была штатной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Художник Константин Мирошник 14 июля рассказал «Известиям», что госпитализация Николая Дроздова была штатной. Сейчас 86-летний телеведущий проходит обследования.

«Не волнуйтесь, всё штатно, лечение глаз. Из-за ребра, оно тогда воткнулось и чуть-чуть повредило нерв, еще оттуда «длится эта песня», — сказал Мирошник.

О том, что телеведущего госпитализировали, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что у него начались воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойное явление.

Мирошник упомянул травму телеведущего, когда тот попал в больницу в конце января этого года после падения на улице по пути на работу. Дроздов сломал ребра. Тогда он провел некоторое время в палате интенсивной терапии, поскольку врачи хотели убедиться, что от падения не пострадали внутренние органы. 7 февраля его выписали.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года. Он советский и российский ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ. С 1977 по 2018 год был ведущим известной телепередачи «В мире животных». Имеет звание заслуженного журналиста России, лауреат премии правительства РФ.

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