Друг Дроздова раскрыл подробности госпитализации телеведущего

Художник Константин Мирошник 14 июля рассказал «Известиям», что госпитализация Николая Дроздова была штатной. Сейчас 86-летний телеведущий проходит обследования.

«Не волнуйтесь, всё штатно, лечение глаз. Из-за ребра, оно тогда воткнулось и чуть-чуть повредило нерв, еще оттуда «длится эта песня», — сказал Мирошник.

О том, что телеведущего госпитализировали, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что у него начались воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойное явление.

Мирошник упомянул травму телеведущего, когда тот попал в больницу в конце января этого года после падения на улице по пути на работу. Дроздов сломал ребра. Тогда он провел некоторое время в палате интенсивной терапии, поскольку врачи хотели убедиться, что от падения не пострадали внутренние органы. 7 февраля его выписали.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года. Он советский и российский ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ. С 1977 по 2018 год был ведущим известной телепередачи «В мире животных». Имеет звание заслуженного журналиста России, лауреат премии правительства РФ.