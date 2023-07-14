Жителя Пензенской области осудили за пьяное ДТП с тремя погибшими

В Пензенской области вынесен приговор в отношении водителя, который сел за руль в пьяном состоянии и спровоцировал серьезное ДТП. В результате происшествия погибли три человека.

Авария произошла в августе 2022 года. Житель Бессоновки, который уже был лишен прав за пьяное вождение, вновь сел за руль нетрезвым и отправился с 38-летним другом из Ухтинки в соседнее село. На трассе Пенза – Шемышейкм – Лопатино автомобиль Volkswagen Polo разогнался до скорости 132 км/ч. Водитель шел на обгон и, не успевая завершить маневр, выехал на обочину. Затем иномарку занесло, она врезалась в ВАЗ-2115. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс». Отечественная легковушка от удара слетела в кювет и перевернулась.

Во второй машине находились 67-летний водитель, его 65-летняя супруга и 67-летний родственник. Они скончались на месте. Пассажиру иномарки причинен тяжкий вред здоровью. Подсудимый также был госпитализирован.

Автомобилиста приговорили к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также на три года он лишен права управления транспортными средствами. В пользу детей погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн рублей.