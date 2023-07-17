За чем следить инвестору на этой неделе

Понедельник, 17 июля, — последний день для покупки акций инвестиционной компании АФК «Система» с целью получения дивидендов за 2022-й (по 0,41 рубля на бумагу) и Института стволовых клеток человека (по 1 рублю), сообщил «Известиям» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

18 июля — последний день покупки привилегированной акции «Транснефти», стоимость дивидендов по которой составит 16 665 рубля, а также ценных бумаг «Сургутнефтегаза», выплаты по которым составят 0,8 рубля, добавил эксперт.

Кроме того, 18 июля X5 Retail Group опубликует результаты за II квартал 2023 года, на которые инвесторам стоит обратить внимание, отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Он напомнил, что бумаги компании сильно отстали от индекса и конкурентов, а самый трудный I квартал 2023 года компания смогла пройти с достоинством и нарастить выручку на 15%.

Главным событием недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 21 июля, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. На данный момент она находится на уровне 7,5%, но поднять ее могут на 0,5–2,5 п.п., считает эксперт. Решение регулятора спровоцирует начало коррекции индекса Мосбиржи, который сохранял устойчивый восходящий тренд на протяжении уже пяти месяцев. Вклады станут более выгодными, и инвесторы могут частично уйти в этот инструмент.

Рост ставки окажет фундаментальную поддержку рублю, но скажется на его курсе не в моменте, а с течением времени, уточнил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Доллар в ближайшую неделю может устойчиво закрепиться ниже 90 рублей, а евро — опуститься ниже 100.

Помимо этого в пятницу, 21 июля, инвесторам следует изучить полугодовые операционные результаты Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК-1).

У многих ориентированных на экспорт компаний еще остался потенциал к росту на базе девальвации рубля, добавил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Виталий Аверкин. Поэтому на нынешней неделе участникам рынка стоит обратить внимание на акции представителей нефтегазового сектора, заключил эксперт.