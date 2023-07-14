В Кузбассе скончалась случайно коснувшаяся металлической трубы девочка

В Кемеровской области погибла девочка, которая случайно коснулась металлической трубы. По данным «Известий», ребенку было восемь лет. О трагедии рассказал ее отец, который вызвал скорую помощь.

«По предварительным данным, девочка случайно коснулась металлической трубы, в которой находился электрический кабель под напряжением 220 вольт», — сказал источник «Известий».

Прибывшие на место медики констатировали смерть девочки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Ранее, 10 июля, в фонтане на площади Академика Курчатова в Москве погиб юноша от удара током. Находившаяся с ним девушка кричала о помощи, после чего прохожие вызвали врачей. Спасти 20-летнего молодого человека не удалось.