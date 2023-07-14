Патриарх Кирилл назвал цель силовых акций властей Украины против верующих

Целью силовых акций властей Украины является окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом 14 июля сообщается в заявлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата.

«Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих УПЦ из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется в том числе в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители», — считает он.

По словам патриарха, нападения на лавру являются очередной попыткой прекратить существование монастыря как духовного центра для миллионов верующих. Он отметил, что все, кто сейчас имеет отношение к этим событиям, делают себя наследниками богоборцев XX века, несмотря на оправдания, на которые они сами ссылаются.

«На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих», — отмечает патриарх Кирилл.

Он напомнил, что реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры неинтересно многим из тех, кто заявляет о своей приверженности правам человека.

Ранее в этот день прокуратура Украины потребовала заключить под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла до 1 сентября 2023 года.

При этом в решении сказано, что священнослужитель может внести залог в размере 60 млн гривен ($1,6 млн). При этом сам Павел считает предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованными. Он отметил, что его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом СБУ заявляет, что митрополит УПЦ «отрицал существование Украины как суверенного государства», а также назвал ситуацию на востоке Украины гражданским конфликтом, который длится с 2014 года. СБУ также вменяет митрополиту Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, кроме того, ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

На Украине продолжают притеснения УПЦ. В частности, 1 июля Киев решил запретить монахам УПЦ доступ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали эту позицию незаконной без решения суда. Представители УПЦ не признали нарушения условий договора и попытаются доказать это в суде.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.