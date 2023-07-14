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«Единая Россия» представила список доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Московская «Единая Россия» сообщила, кто вошел в список доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэра
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
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Московское отделение партии «Единая Россия» 14 июля представило список доверенных лиц мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих новых выборах на пост градоначальника, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил секретарь отделения, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на расширенном заседании политического совета.

«В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь», — цитирует Толстого агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в список вошли в том числе художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков и главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко.

Также Собянина на предстоящих выборах будут поддерживать общественный деятель и телеведущая Арина Шарапова и художественный руководитель и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина. Как подчеркнул вице-спикер Госдумы, все вошедшие в список, известны в столице своей деятельностью и конкретными делами.

Известно, что доверенные лица мэра будут участвовать в мероприятиях штаба его общественной поддержки, работающего по улице Покровка, дом 47.

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Ранее, 12 июля, на заседании Московской городской избирательной комиссии было решено, что в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов. Помимо Собянина зарегистрированы еще четыре претендента: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов.

5 июля Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Избирательная кампания по выборам мэра столицы началась 7 июня.

Выборы пройдут 10 сентября, они станут для действующего мэра уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на данную должность президент РФ, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.

Как стало известно 18 мая, в выборах главы города собирается принять участие 72% москвичей. Собянин имеет наибольшую узнаваемость среди потенциальных кандидатов (96,8% респондентов).

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