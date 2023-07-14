Тела погибших нашли в унесенном потоком воды доме в Туапсе

Тела мужчины и женщины обнаружили на пляже в доме, в котором их унесло во время потопа в Туапсе. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил источник «Известий».

Жертвы стихии, которыми оказались 20-летняя девушка и водитель ВАЗ-2107, были найдены на пляже санатория «Нефтяник Сибири».

«Дом, в котором они находились во время наводнения, унесло в море», — сообщил собеседник.

Днем ранее житель города Борис рассказал о попытках спасти семью из дома, разрушенного при потопе. Однако мужчину отбросило потоком воды. Когда он смог добраться до родственников, от его дома остались только куски фундамента.

Также 13 июля стало известно об еще одном подобном случае. Ранним утром дождь смыл в реку Казачья Щель один из частных домов. В это время там были 23-летняя и 19-летняя местные жители и 15-летний подросток. Сейчас их ищут в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии.

До этого, 12 июля, оперштаб региона сообщал о еще трех пропавших без вести. Из леса в Туапсинском районе также эвакуировали группу туристов из 40 человек, 37 из которых дети.

Мощный ливень, вызвавший потом, начался в Туапсинском районе в ночь на 12 июля.