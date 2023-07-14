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Volkswagen запатентовал новый механизм включения поворотников и фар

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen придумал новый механизм включения поворотников и фар без использования подрулевых переключателей. Патент опубликован на официальном портале Бюро патентов и товарных знаков Германии.

Согласно документу, Volkswagen предлагает управлять оптикой и сигналами поворота авто с помощью сенсорных переключателей на обратной стороне обода рулевого колеса вместо привычных подрулевых селекторов. Патент указывает, что вместо сенсорных переключателей можно использовать механические кнопки.

По мнению авторов идеи, такой вариант управления светотехникой авто делает вождение более безопасным, поскольку водителю не нужно убирать руки с руля, чтобы включить фары или поворотник. Среди других достоинств указана экономия на производстве подрулевых переключателей, а также больше предоставленного пространства для дизайнерских задумок.

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Ранее, 13 июля, стало известно, что в Кении планируют организовать сборку пикапов Zamyad Z24, которые производятся в Иране с 1970 года. Zamyad Z24 ― лицензионная копия японского пикапа Nissan Junior третьего поколения, который производился в Японии с 1970 по 1982 год.

Выпускаемая в Иране версия оснащается последние 15 лет дизельным двигателем FAW CA4D28C4-1, в основе которого лежит 93-сильный турбодизель Isuzu объемом 2,8 л, появившийся на свет в далеком 1985-м. Максимальная скорость Zamyad ― 160 км/ч.

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