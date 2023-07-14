Лавров прибыл с визитом в Таиланд

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в тайский город Пхукет. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает корреспондент «Известий».

В городе у Лаврова на субботу, 15 июля, запланирована встреча с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем. Помимо этого, глава МИД РФ примет участие в церемонии официального открытия российского генконсульства в Пхукете в комплексе Royal Phuket Marina.

До этого министр иностранных дел России посетил саммит АСЕАН в Джакарте, который проходил с 12 по 14 июля.

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