СФ обсудит проект обращения в парламенты мира из-за передачи кассетных бомб ВСУ

Комитет Совета Федерации по международным делам планирует в понедельник, 17 июля, обсудить проект обращения к парламентам иностранных государств в связи с решением Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов, заявил в пятницу, 14 июля, глава комитета Григорий Карасин.

«Обсудим проект обращения в понедельник на комитете и в среду на пленарном заседании Совета Федерации. Естественно, мировая общественность озабочена намерением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы», — сказал он ТАСС.

Карасин уточнил, что передача кассетных бомб Киеву приведет к дальнейшей эскалации международной обстановки, так как они не избирательны и несут прямую угрозу мирным людям.

Информацию о получении Украиной кассетных боеприпасов подтвердили в Пентагоне 13 июля. Директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Симс уточнил, что данный вид бомб Украине одновременно поступил не только от Соединенных Штатов, но и от других, третьих стран.

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения. При этом номенклатура данных типов бомб у России шире и разнообразнее, чем у США, подчеркнул он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.