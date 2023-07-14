Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл с визитом в Таиланд
Мир
Прокуратура Украины потребовала заключить митрополита Павла под стражу до сентября
Происшествия
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки усилиями России и Турции
Общество
Мурашко заявил об отсутствии риска вспышки менингококковой инфекции в РФ
Авто
Представлены новые усиленные грузовики, пикапы и тягачи на базе Lada
Мир
Болгария передаст Украине сотню бронемашин в первом официальном пакете военной помощи
Армия
МО РФ сообщило о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море
Мир
В Китае заявили о долге НАТО за бомбардировку посольства КНР в Югославии
Общество
В аэропорту Домодедово открыли новую двухуровневую эстакаду
Культура
В Японии вышел первый за десять лет аниме-фильм Хаяо Миядзаки
Экономика
Структура ГК «Черноголовка» завершила сделку по покупке производителя Pringles
Общество
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Сюжет:

СФ обсудит проект обращения в парламенты мира из-за передачи кассетных бомб ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Совета Федерации по международным делам планирует в понедельник, 17 июля, обсудить проект обращения к парламентам иностранных государств в связи с решением Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов, заявил в пятницу, 14 июля, глава комитета Григорий Карасин.

«Обсудим проект обращения в понедельник на комитете и в среду на пленарном заседании Совета Федерации. Естественно, мировая общественность озабочена намерением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы», — сказал он ТАСС.

Карасин уточнил, что передача кассетных бомб Киеву приведет к дальнейшей эскалации международной обстановки, так как они не избирательны и несут прямую угрозу мирным людям.

Информацию о получении Украиной кассетных боеприпасов подтвердили в Пентагоне 13 июля. Директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Симс уточнил, что данный вид бомб Украине одновременно поступил не только от Соединенных Штатов, но и от других, третьих стран.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения. При этом номенклатура данных типов бомб у России шире и разнообразнее, чем у США, подчеркнул он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023