В США установлен новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

В Соединенных Штатах Америки зафиксирован новый антирекорд по количеству массовых убийств за шесть месяцев текущего года — с 1 января по 30 июня. Как сообщает 14 июля агентство Associated Press, за этот период в стране произошло 28 подобных инцидентов, в которых погибли не менее 140 человек.

«Непрекращающееся безжалостное кровопролитие по всей территории США в этом году привело к самому смертоносному полугодию массовых убийств как минимум с 2006 года», — добавляет СМИ.

Отмечается, что число погибших увеличивалось практически каждую неделю.

Как рассказал американец Брент Лезервуд, трое детей которого погибли, будучи на занятиях в частной христианской школе в Нэшвилле, ему до сих пор сложно осознать, что «твоя семья может стать частью подобной статистики».

Ранее, 25 июня, сообщалось, что минимум три человека погибли в результате стрельбы на парковке в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), еще пять пострадали.

16 апреля как минимум шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке в танцевальной студии по случаю дня рождения подростка в американском городе Дадевилл (штат Алабама).

До этого, 10 апреля, сообщалось, что, по данным портала Gun Violence Archive, с начала 2023 года в Соединенных Штатах Америки произошло 146 случаев стрельбы с массовыми жертвами.

В том же месяце президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия. Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки. Как отметил глава государства, слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.