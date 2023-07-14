С банковских счетов умершего жителя Москвы украли 7 млн рублей

С банковских счетов умершего жителя Москвы пропали 7 млн рублей. Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».

«Все деньги сняли частями за три месяца, примерно с сентября по ноябрь прошлого года», — сообщил собеседник.

Это произошло уже после смерти москвича. В июле 2022 года мужчина умер, а средства, которые остались на его банковских счетах, достались родственникам по наследству. Среди тех, кому перешли эти средства, была двоюродная сестра мужчины.

Спустя год женщина решила проверить, есть ли деньги на счетах, и обратилась в банк. Тогда выяснилось, что на счетах ничего нет. Женщина отметила, что средства исчезли, когда мужчины точно не было в живых.

Москвичка обратилась в правоохранительные органы, где по этому факту начали проверку.

Ранее, 11 ноября 2022 года, сообщалось, что в Московской области, Краснодарском крае и Республике Крым правоохранители задержали девять подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов умерших людей. Подозреваемые получали доступ к личным кабинетам граждан в мобильных банках и переводили деньги на подконтрольные им счета.

В результате семь человек стали фигурантами уголовных дел о краже, а еще двое — о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.