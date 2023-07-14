Между Москвой и Петербургом запустят «Ночной экспресс»

Между Москвой и Петербургом появится необычный поезд, который будет курсировать в темное время суток. О запуске «Ночного экспресса» сообщает пресс-служба частной железнодорожной компании «Тверской экспресс».

Вагоны поезда выкрашены в черный цвет и украшены золотыми звездами, созвездиями и полумесяцами. Помимо экстраординарной окраски «Ночной экспресс» отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном.

Как отмечает ИА FlashNord, пассажирам будут выдавать премиальное постельное белье и принадлежности, которые позволят почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности, отдохнуть и наполниться энергией.

Поезд обещают запустить до конца июля 2023 года. В скором времени в продажу поступят билеты, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что с 17 июля по 4 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов направления Москва – Тверь. Причина — продолжение ремонтных работ на станции Крюково.