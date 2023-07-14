Военные РФ продолжают отражать попытки наступления ВСУ под Горловкой

Артиллеристы 132-ой бригады 1-го донецкого армейского корпуса отразили несколько попыток наступления Вооруженных сил Украины под Горловкой. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Отражено несколько попыток врага выйти на позиции ротно-тактическими группами при поддержке бронетехники. В том числе поражаются и плановые цели, где противник пытается вести фортификационные работы», — уточнил военкор.

Особенность работы на этом направлении заключается в серьезной маскировке артиллерийских установок от пролетающих мимо украинских дронов. Машины оборудованы специальной сеткой, защищающей от сбросов боеприпасов с воздуха и беспилотников-камикадзе, и замаскированы полностью. Самоходные установки порой прячут так, что даже стоя на расстоянии вытянутой руки, орудие можно не заметить.

Корреспондент также пообщался с бойцом с позывным Юрист на тему обстановки после начала так называемого контрнаступления противника. По словам собеседника, всё осталось по-прежнему.

«С нашей стороны рутинная работа. Делаем то, что должны, защищаем Родину. Всё в порядке. На нашем фронте не пройдут», — заключил боец 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее, 13 июля, командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн рассказал, что на запорожском направлении ВСУ бросают пехоту на штурм без поддержки техники. По словам военного, у украинских военных поменялась тактика боя.

До этого, 12 июля, бойцы группировки «Юг» отразили на донецком направлении 30 атак ВСУ. Были пресечены попытки противника атаковать российские силы в районах 10 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Луганской Народной Республике (ЛНР) около Золотаревки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.