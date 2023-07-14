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В Запорожской области сообщили об уничтожении ВС РФ группы иностранных наемников

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Группа иностранных наемников уничтожена в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в пятницу, 14 июля.

«В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Наемники были ликвидированы при помощи дрона-камикадзе, передает RT.

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Ранее 14 июля командир батальона «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Кроме того, был уничтожен беспилотник-камикадзе противника, сообщается на сайте aif.ru.

До этого, 12 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боевой работы гаубиц в зоне СВО. По словам одного из военнослужащих РФ, цель расчетов гаубиц — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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