Группа иностранных наемников уничтожена в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в пятницу, 14 июля.

«В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Наемники были ликвидированы при помощи дрона-камикадзе, передает RT.

Ранее 14 июля командир батальона «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Кроме того, был уничтожен беспилотник-камикадзе противника, сообщается на сайте aif.ru.

До этого, 12 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боевой работы гаубиц в зоне СВО. По словам одного из военнослужащих РФ, цель расчетов гаубиц — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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