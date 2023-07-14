Крымские аграрии собрали 1 млн тонн зерна и зернобобовых

Сельхозпроизводители Крыма собрали 1 млн т зерна и зернобобовых, хотя они обмолотили только половину засеянных площадей. Такие цифры озвучил глава республики Сергей Аксенов после ознакомления с ходом уборочной кампании в Симферопольском районе.

«Это впечатляющий результат, достигнутый благодаря профессионализму, самоотдаче и трудолюбию всех работников сельскохозяйственной сферы», — написал глава Крыма в своем Telegram, его цитату приводит ИА «Крыминформ».

По словам Аксенова, к настоящему моменты аграрии убрали 49% зерновых и зернобобовых культур, и им предстоит убрать около 250 тыс. га. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с га. Лидерами стали Раздольненский, Симферопольский, Советский и Красноперекопский районы. Несмотря на непогоду, темпы уборки зерновых сохраняются.

Аксенов также отметил достижения работников сельского хозяйства и вручил им благодарственные письма. Те, в свою очередь, вручили ему сноп из колосьев зерновых культур, как символ урожая, пишет ИА SevastopolMedia. Как подытожил глава республики, продовольственная безопасность и успешное экономическое развитие Крыма в надежных руках.