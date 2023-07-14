После убийства четырехлетней девочки отцом в Подмосковье возбуждено дело

По факту убийства четырехлетней девочки отцом в подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело, сообщил 14 июля Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

«14 июля 2023 года в квартире в городе Пушкино обнаружены тела 4-летней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями», — сказано в сообщении.

Ведомство также показало кадры с места, где произошла трагедия.

В квартире, где были обнаружены тела дочки и отца, сотрудники СК обнаружили предсмертную записку.

На месте работают следователи и криминалисты, будут назначены экспертизы. Прокуратура Московской области также выясняет обстоятельства произошедшего.

В этот день сообщалось, что мужчина застрелил дочь в Московской области, после этого он покончил с собой.

Как сообщил источник «Известий», родители девочки жили раздельно. Ребенок оставался по очереди у матери и отца. Собеседник уточнил, что пара часто конфликтовала, однако документы на развод не подавала.