Опасных вредителей нашли в лесничествах Тверской области

Карантинных вредителей обнаружили специалисты отдела карантина растений, исследований зерна, семян и посадочного материала Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», когда исследовали образцы насекомых в стадии имаго.

Пробы специалистам направило региональное управление Россельхознадзора. Образцы насекомых были отобраны во время выездных обследований территорий Кашинского, Весьегонского, Краснохолмского и Калязинского лесничеств Тверской области.

В результате энтомологических исследований специалисты идентифицировали больших и малых черных еловых усачей и черного соснового усача. Эти насекомые являются опасными.

На основании полученных данных оформлены соответствующие документы, которые направили в Россельхознадзор для принятия мер реагирования, пишут «Тверские ведомости».

В середине июня сообщалось о проведении на территории Фировского лесничества мониторинга карантинного фитосанитарного состояния. Специалисты Россельхознадзора установили 15 феромонных ловушек для вредителей. С помощью ловушек эксперты намерены выявить наличие очагов распространения карантинных насекомых.