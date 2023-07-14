Кулеба заявил, что упоминание Украины появилось за два дня до саммита НАТО

Упоминание о приглашении Украины в НАТО появилось в итоговом варианте коммюнике менее чем за 48 часов до начала саммита. Об этом 14 июля заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Дискуссии длились месяцы, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины», — отметил он в эфире украинского телемарафона.

Он подчеркнул, что Киев с большим трудом изменил ситуацию в свою пользу благодаря интенсивному и аргументированному общению с партнерами. По словам министра, решению поспособствовали прежде всего США и Германия.

«И они согласились, что слово «приглашение» может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим», — отметил Кулеба.

Ранее, 10 июля, Кулеба заявил в интервью ARD, что Украина не согласна рассматривать гарантии безопасности как альтернативу членству в НАТО, когда речь идет о приглашении в состав саммита. Он подчеркнул, что приглашение не втянет другие страны в конфликт, чего опасаются США и Германия, однако подаст политический сигнал Украине о том, что процесс идет.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Кулебе узнать правила вступления в альянс до самой процедуры.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.