Останки пяти погибших в ВОВ летчиков захоронили под Калугой

В Калужской области на мемориале поселка Милюгановской в пятницу, 14 июля, прошла церемония захоронения останков пяти советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Останки нашли поисковики из Томской области. Им удалось установить, что штурмовик ИЛ-2, принадлежавший 996-му штурмовому авиаполку 224-й штурмовой авиадивизии 1-й Воздушной армии, разбился 15 июля 1943 года в районе дереве Горицы. Личность одного из летчиков известна, это Михаил Гусак, пишет газета «Весть».

Перед самим захоронением прошел торжественный митинг, в котором приняли участие руководители Ульяновского района, представители поискового движения и местные жители.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Калужской области перезахоронили останки 56 красноармейцев. Их обнаружили в ходе «Вахты памяти» 2023 года. Церемония прошла на мемориале в деревне Барсуки Мосальского района.