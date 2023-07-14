В Белгороде возбуждено уголовное дело после взрыва в автомобиле

Следственное управление СК по Белгородской области 14 июля возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), после того как в автомобиле во дворе многоквартирного жилого дома сдетонировало неустановленное взрывное устройство.

ЧП произошло ранее в этот день на улице Железнодорожной в момент движения легкового автомобиля. Взрывное устройство, предположительно, находилось под днищем машины.

«В результате взрыва ранения получили водитель транспортного средства 1987 года рождения и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. С полученными травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следствие считает приоритетной версией произошедшего бытовой конфликт.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Ранее, 27 апреля, в Мелитополе Запорожской области около 5:15 возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова также сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб на месте заместитель начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району, еще один сотрудник полиции пострадал.