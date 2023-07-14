Один человек погиб из-за разгерметизации баллона с гексафторидом урана на Урале
- Новости
- Происшествия
- Один человек погиб из-за разгерметизации баллона с гексафторидом урана на Урале
При разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана погиб один человек и пострадали еще 27 на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в Свердловской области. Об этом 14 июля рассказал источник «Известий».
Разгерметизация баллона объемом 1 куб. м произошла ранее в этот день. Инцидент не нарушил работу предприятия. Специалисты ликвидировали его последствия и провели санитарную обработку цеха.
На предприятии уточнили, что угрозы гражданам нет. Радиационный фон на комбинате и за его пределами находится в норме.
Выяснением причин произошедшего займется специально собранная комиссия.
Обедненный гексафторид урана используется для получения безводного фтороводорода и других химических соединений, необходимых в алюминиевой промышленности, производстве гербицидов, фармацевтических препаратов и пластмасс.