Руководство поменялось в компании «Тамбовский бекон»

В ООО «Тамбовский бекон», входящее в ГК «Русагро», поменялось руководство. Новым генеральным директором компании стал Александр Алтухов. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Агентство отмечает, что в отрытых источниках информации об Алтухове почти нет. По данным «СПАРК-Интерфакс», он возглавляет крупный липецкий производитель хлебобулочной продукции, макаронных и кондитерских изделий АО «Лимак» («Липецкий хлебокомбинат»).

На посту гендиректора «Тамбовского бекона» Алтухов сменил Алексея Кирсанова. Он возглавлял предприятие с мая 2022 года. Кирсанов является членом совета директоров старооскольского АО «Рогатовская нива». Ранее занимал должность исполнительного директора ООО АПХ «Промагро» и генерального директора ООО «Континуум». До Кирсанова, с октября 2019 года, «Тамбовским беконом» руководил Евгений Случевский.

В Тамбовской области у компании есть 10 свинокомплексов на почти 5 тыс. голов в каждом, комбикормовый завод, убойное и мясоперерабатывающее производство. Также у «Тамбовского бекона» есть филиал в Белгородской области.