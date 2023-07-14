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Кинокритик рассказал о возможных последствиях забастовки Гильдии актеров США

Кинокритик Сычев: забастовка Гильдии актеров США может обернуться против них самих
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Забастовка Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) — это более серьезное явление, чем забастовка сценаристов. Однако, она может закончиться не в пользу ее участников, заявил 14 июля обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Он отметил, что в данном случае не только на время прекращены съемки ряда крупных проектов.

«Условия для всех членов гильдии куда более жесткие, чем просто запрет работать на площадке. Им теперь нельзя озвучивать фильмы, репетировать, ходить на пробы. Нельзя посещать фестивали и форумы, давать интервью о кино, показываться на красных дорожках своих премьер и даже писать о своих фильмах в соцсетях. Решение это принято большинством членов гильдии, а нарушение грозит «волчьим билетом», — подчеркнул Сычев.

Он напомнил, что актеры требуют повышения ставок, защиты своих прав от искусственного интеллекта, который позволяет использовать их образы «в отрыве от своих истинных носителей». Члены гильдии выступают за нормальные страховки и условия труда.

«Что будет дальше, сказать сложно, но пока журналисты подсчитывают убытки от того, что релизы «Барби» и «Оппенгеймера», как и Comic-Con в Сан-Диего, остались без поддержки звезд, индустрия судорожно ищет способы пережить этот кризис», — отметил кинокритик.

Например, по его словам, студия НВО не станет сворачивать съемки второго сезона «Дома дракона», потому что благоразумно договорилась с британскими актерами и снимает сезон в Великобритании.

«Там свой профсоюз, который заявил, что не станет бороться за права тех своих членов, которые поддержат забастовку американцев, даже если они члены и там, и там. Британский профсоюз Equity – это 47 тыс. артистов, они все к услугам американских студий, так что дальше всё будет зависеть от Голливуда. Может статься, что студии отправятся снимать свои проекты за океан, и отстоявшие свои права американцы в итоге окажутся без работы», — считает Сычёв.

В свою очередь, актер театра и кино, член Гильдии актеров США Игорь Жижикин рассказал, что, несмотря на то, что он состоит в Гильдии, забастовка на него никак не повлияет.

«У них эти забастовки постоянно, вот, сколько я себя помню — все время, Гильдии и режиссерские, и актерские выбивают себе какие-то более или менее лучшие условия. Это же всё — профсоюзы. В нашем понятии, это забастовка, но по факту они там ходят человек 10-15 кругами, да и всё», — подчеркнул он.

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SAG-AFTRA начала забастовку 14 июля после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

Днем ранее актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Реми Малек и Мэтт Дэймон покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленного протеста. Как отметил режиссер картины Кристофер Нолан, все они поехали писать плакаты для демонстрации.

К ключевым требованиям бастующих относятся социальные гарантии, повышение минимальных зарплат и защита прав. Ранее в Лос-Анджелесе состоялись демонстрации сценаристов.

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