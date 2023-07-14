В Китае заявили о долге НАТО за бомбардировку посольства КНР в Югославии

Китайский народ до сих пор помнит бомбардировку посольства КНР в Белграде в 1999 году, когда в результате удара погибли три гражданина страны. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отметила дипломат, в Китае «не забыли долг крови НАТО» перед китайским народом.

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину [альянса], тем более «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — указала в связи с этим дипломат в Twitter.

Она также сопроводила пост фотографиями последствий бомбардировок НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии, указав, что после этого страны альянса не могут обвинять Китай в якобы проведении принудительной политики, когда занимаются этим сами, проводя военные операции по всему миру и угрожая силой другим странам.

«Разве не НАТО растоптало международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?» — задалась вопросом Хуа Чуньин.

Ранее, 12 июля, китайская газета Global Times после саммита альянса в Вильнюсе отметила, что из-за действий США, направленных на разжигание конфликтов, НАТО должно быть переименовано в Североатлантическую организацию бандитов.

29 июня журналист китайской «Народной ежедневной газеты» («Жэньминь Жибао») указал, что военные учения НАТО Air Guardian 2023 в очередной раз обострили геополитическую ситуацию. За последствия этого придется расплачиваться странам Евросоюза и не только, говорится в материале.

До этого, 11 апреля, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Босния и Герцоговина прекратит любое сотрудничество с НАТО. В конце марта он подчеркнул, что простить агрессию НАТО в Югославии в 1999 году нельзя, потому что организация уничтожала сербский народ и даже не принесла за это извинений.

В 1999 году США применили боеприпасы с обедненным ураном в ходе бомбардировок Югославии военными НАТО. Атака на страну продолжалась 78 дней. Как заявил в июле прошлого года профессор, ученый-токсиколог Радомир Ковачевич, из-за применявшихся снарядов негативные последствия для своего здоровья будут ощущать еще 60 будущих поколений сербов.