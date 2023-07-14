Реклама
Прямой эфир
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников победил в восьмом этапе «Шелкового пути»
Мир
Гильдия актеров США начала забастовку
Общество
Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин
Политика
Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа
Авто
Chery Tiggo 7 Pro Max получит полный привод
Мир
Рада одобрила перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Происшествия
Под Волгоградом 12 детей госпитализировали из лагеря из-за полевого пожара
Мир
На Сицилии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн
Авто
Haval Jolion вновь стал самым продаваемым кроссовером в России
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям строителей фортсооружений в случае гибели
Политика
В Кремле не стали раскрывать подробности встречи Путина с командирами ЧВК «Вагнер»
Общество
Помощница Краско заявила об ухудшении состояния здоровья актера
Авто
«Урал» запустит в серию производство гибридного грузовика в 2025 году

В Китае заявили о долге НАТО за бомбардировку посольства КНР в Югославии

МИД Китая: китайский народ не забудет бомбардировку НАТО посольства КНР в Югославии в 1999 году
0
Фото: TASS/EPA/Sasa Stankovic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский народ до сих пор помнит бомбардировку посольства КНР в Белграде в 1999 году, когда в результате удара погибли три гражданина страны. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отметила дипломат, в Китае «не забыли долг крови НАТО» перед китайским народом.

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину [альянса], тем более «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — указала в связи с этим дипломат в Twitter.

Она также сопроводила пост фотографиями последствий бомбардировок НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии, указав, что после этого страны альянса не могут обвинять Китай в якобы проведении принудительной политики, когда занимаются этим сами, проводя военные операции по всему миру и угрожая силой другим странам.

«Разве не НАТО растоптало международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?» — задалась вопросом Хуа Чуньин.

Военным — блок: Матвиенко из Китая ответила на агрессию НАТО
Кого спикер Совфеда считает основным поставщиком плохих новостей и чем китайцы удивляли делегацию из Москвы

Ранее, 12 июля, китайская газета Global Times после саммита альянса в Вильнюсе отметила, что из-за действий США, направленных на разжигание конфликтов, НАТО должно быть переименовано в Североатлантическую организацию бандитов.

29 июня журналист китайской «Народной ежедневной газеты» («Жэньминь Жибао») указал, что военные учения НАТО Air Guardian 2023 в очередной раз обострили геополитическую ситуацию. За последствия этого придется расплачиваться странам Евросоюза и не только, говорится в материале.

До этого, 11 апреля, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Босния и Герцоговина прекратит любое сотрудничество с НАТО. В конце марта он подчеркнул, что простить агрессию НАТО в Югославии в 1999 году нельзя, потому что организация уничтожала сербский народ и даже не принесла за это извинений.

В 1999 году США применили боеприпасы с обедненным ураном в ходе бомбардировок Югославии военными НАТО. Атака на страну продолжалась 78 дней. Как заявил в июле прошлого года профессор, ученый-токсиколог Радомир Ковачевич, из-за применявшихся снарядов негативные последствия для своего здоровья будут ощущать еще 60 будущих поколений сербов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023