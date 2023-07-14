Реклама
Прямой эфир

В аэропорту Домодедово открыли новую двухуровневую эстакаду

0
Фото: пресс-служба аэропорта Домодедово
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Домодедово открыл движение по новой эстакаде. Об этом сообщили в минтрансе Московской области в пятницу, 14 июля.

Запуск развязки позволит разгрузить подъезд к воздушной гавани. Она делит потоки транспорта «на прилет» и «на вылет». Длина эстакады оставляет более 1,1 тыс. м, а ширина — 30. Система сможет пропускать в сутки более 40 тыс. автомобилей, сообщает телеканал «360».

Новая развязка в аэропорту Домодедово позволяет пропускать не только легковые машины, но и спецтехнику весом по 25 т на ось. При строительстве использовали технологии, позволившие сократить до минимума количество стыковочных швов на полотне. Водители едут по абсолютно ровной поверхности 118 м, передает агентство городских новостей «Москва».

Экскаваторы зарылись: чем будут строить трассы в России
Депутаты предупреждают о риске дефицита дорожной и строительной техники

Ранее, 6 июня, в Москве открыли новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство дороги удалось завершить на четыре месяца раньше срока. Благодаря новому выезду улучшится транспортная доступность микрорайона Матвеевское.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023