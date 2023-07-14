В аэропорту Домодедово открыли новую двухуровневую эстакаду

Аэропорт Домодедово открыл движение по новой эстакаде. Об этом сообщили в минтрансе Московской области в пятницу, 14 июля.

Запуск развязки позволит разгрузить подъезд к воздушной гавани. Она делит потоки транспорта «на прилет» и «на вылет». Длина эстакады оставляет более 1,1 тыс. м, а ширина — 30. Система сможет пропускать в сутки более 40 тыс. автомобилей, сообщает телеканал «360».

Новая развязка в аэропорту Домодедово позволяет пропускать не только легковые машины, но и спецтехнику весом по 25 т на ось. При строительстве использовали технологии, позволившие сократить до минимума количество стыковочных швов на полотне. Водители едут по абсолютно ровной поверхности 118 м, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 6 июня, в Москве открыли новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство дороги удалось завершить на четыре месяца раньше срока. Благодаря новому выезду улучшится транспортная доступность микрорайона Матвеевское.