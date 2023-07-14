Реклама
Прямой эфир
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников победил в восьмом этапе «Шелкового пути»
Мир
Гильдия актеров США начала забастовку
Общество
Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин
Политика
Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа
Авто
Chery Tiggo 7 Pro Max получит полный привод
Мир
Рада одобрила перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Происшествия
Под Волгоградом 12 детей госпитализировали из лагеря из-за полевого пожара
Мир
На Сицилии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн
Авто
Haval Jolion вновь стал самым продаваемым кроссовером в России
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям строителей фортсооружений в случае гибели
Политика
В Кремле не стали раскрывать подробности встречи Путина с командирами ЧВК «Вагнер»
Общество
Помощница Краско заявила об ухудшении состояния здоровья актера
Авто
«Урал» запустит в серию производство гибридного грузовика в 2025 году

Наиболее криминальный район определили в Брянске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске назвали самый криминальный район. В региональной прокуратуре считают, что это Советский район. В общей сложности с начала 2023 года в Брянской области совершено 3579 преступлений. А на территории Советского района — 495 преступлений.

На втором месте по криминальности — Бежица. Там совершили 420 преступлений. На территории Фокинского района — 286 преступлений.

Что касается всего региона, то в нем самым криминальным стал Клинцовский район, где совершили 201 правонарушение, пишет NASHBRYANSK.RU.

В надзорном ведомстве также отметили увеличение числа преступлений, связанных с грабежом, оборотом наркотиков и причинением вреда здоровью.

С начала года в Брянской области было задержано 3579 правонарушителей. 2183 из них совершили нарушения повторно. 1053 человека задержали в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре заметили, что наиболее часто преступления совершают граждане в возрасте 30–39 лет.

Ранее сообщалось, что, по данным Генпрокуратуры, опубликованных на сайте Минпросвещения, в России выросло число сексуальных преступлений против детей. С 2010 по 2021 год оно увеличилось на 44%. В документе отмечается, что 16 регионам, в том числе Брянской области, рекомендовано усилить работу по профилактике насилия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023