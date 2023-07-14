Наиболее криминальный район определили в Брянске

В Брянске назвали самый криминальный район. В региональной прокуратуре считают, что это Советский район. В общей сложности с начала 2023 года в Брянской области совершено 3579 преступлений. А на территории Советского района — 495 преступлений.

На втором месте по криминальности — Бежица. Там совершили 420 преступлений. На территории Фокинского района — 286 преступлений.

Что касается всего региона, то в нем самым криминальным стал Клинцовский район, где совершили 201 правонарушение, пишет NASHBRYANSK.RU.

В надзорном ведомстве также отметили увеличение числа преступлений, связанных с грабежом, оборотом наркотиков и причинением вреда здоровью.

С начала года в Брянской области было задержано 3579 правонарушителей. 2183 из них совершили нарушения повторно. 1053 человека задержали в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре заметили, что наиболее часто преступления совершают граждане в возрасте 30–39 лет.

Ранее сообщалось, что, по данным Генпрокуратуры, опубликованных на сайте Минпросвещения, в России выросло число сексуальных преступлений против детей. С 2010 по 2021 год оно увеличилось на 44%. В документе отмечается, что 16 регионам, в том числе Брянской области, рекомендовано усилить работу по профилактике насилия.