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Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для белорусских военных

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для сил территориальной обороны Белоруссии. Об этом 14 июля сообщило министерство обороны страны.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — сообщило ведомство в Telegram.

Занятия с участием подразделений территориальных войск проходят под Осиповичами в Могилевской области.

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Ранее, 11 июля, о проведении занятий на полигонах с военнослужащими Вооруженных Сил (ВС) Белоруссии сообщало минобороны республики. Уточнялось, что после прибытия представителей ЧВК в Белоруссию и их рассредоточения вместе с ними будут проведены занятия с целью взаимного обмена опытом. Особое внимание уделят приемам и способам ведения боев ВС Белоруссии.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после попытки мятежа. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить служить России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

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