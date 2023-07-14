Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для белорусских военных

Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для сил территориальной обороны Белоруссии. Об этом 14 июля сообщило министерство обороны страны.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — сообщило ведомство в Telegram.

Занятия с участием подразделений территориальных войск проходят под Осиповичами в Могилевской области.

Ранее, 11 июля, о проведении занятий на полигонах с военнослужащими Вооруженных Сил (ВС) Белоруссии сообщало минобороны республики. Уточнялось, что после прибытия представителей ЧВК в Белоруссию и их рассредоточения вместе с ними будут проведены занятия с целью взаимного обмена опытом. Особое внимание уделят приемам и способам ведения боев ВС Белоруссии.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после попытки мятежа. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить служить России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.