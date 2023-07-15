Заммэра Москвы Сергунина рассказала о библиотечном проекте «Электронекрасовка»

На сайте московского проекта «Электронекрасовка» опубликовано более 3 тыс. книг, 46 тыс. газет и журналов, а также 44 тыс. открыток, плакатов и фотографий. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект, который был создан пять лет назад, реализуется совместно с центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова. Ежедневно специалисты оцифровывают материалы из фонда читальни и добавляют их на сайт.

«С начала года с обширной коллекцией проекта познакомились больше 368 тыс. человек. Пользователям доступны не только книги из коллекции библиотеки, но и те экземпляры, которые горожане передали учреждению», — отметила Сергунина.

Также на сайте есть рубрика «Детская комната», где можно просмотреть «Азбуку» Александра Бенуа и комиксы 1920-х годов, увидеть иллюстрации Виктора Пивоварова к сказке «Оле-Лукойе», почитать об истории народных игрушек и выучить считалки конца XIX — начала XX века.

Также участники проекта записывают подкасты. В соответствующей рубрике можно найти и послушать, например, лекции об урбанистике или сказки разных народов. Всего на данный момент выпущено более 190 сюжетов.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.