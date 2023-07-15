Реклама
Прямой эфир
Общество
Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола
Политика
МИД РФ осудил террористические методы Киева против российских атомных электростанций
Мир
Лавров открыл генконсульство России на Пхукете
Общество
Композитор Дунаев сообщил о нахождении Дроздова в больнице еще несколько дней
Мир
Полковник ВС США Макгрегор указал на сокрытие Зеленским правды о потерях ВСУ
Армия
В России завершился весенний призыв
Мир
В МИД России заявили о выяснении точного места падения ракеты КНДР
Мир
Медведев призвал отправить Джонсона в психлечебницу после его слов об Украине и НАТО
Спорт
Гонщик Карякин стал победителем «Шелкового пути» среди багги
Мир
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с необъявленным визитом
Недвижимость
Россияне по-прежнему недовольны маленькими кухнями в квартирах
Мир
Экс-премьер Британии Джонсон заявил о полной готовности Украины к членству в НАТО
Мир
Переговоры Лаврова с главой МИД Таиланда начались на Пхукете

Заммэра Москвы Сергунина рассказала о библиотечном проекте «Электронекрасовка»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте московского проекта «Электронекрасовка» опубликовано более 3 тыс. книг, 46 тыс. газет и журналов, а также 44 тыс. открыток, плакатов и фотографий. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект, который был создан пять лет назад, реализуется совместно с центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова. Ежедневно специалисты оцифровывают материалы из фонда читальни и добавляют их на сайт.

«С начала года с обширной коллекцией проекта познакомились больше 368 тыс. человек. Пользователям доступны не только книги из коллекции библиотеки, но и те экземпляры, которые горожане передали учреждению», — отметила Сергунина.

Также на сайте есть рубрика «Детская комната», где можно просмотреть «Азбуку» Александра Бенуа и комиксы 1920-х годов, увидеть иллюстрации Виктора Пивоварова к сказке «Оле-Лукойе», почитать об истории народных игрушек и выучить считалки конца XIX — начала XX века.

Также участники проекта записывают подкасты. В соответствующей рубрике можно найти и послушать, например, лекции об урбанистике или сказки разных народов. Всего на данный момент выпущено более 190 сюжетов.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023