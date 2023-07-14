Совет по улучшению качества жизни создали в Омской области

В Омской области создали Совет по улучшению качества жизни. Соответствующий указ подписал руковолитель региона Виталий Хоценко. В документе говорится, что этот совещательный орган создается для повышения уровня удовлетворенности жителей региона качеством услуг в социальной сфере.

Представители Совета займутся обеспечением взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления. Члены Совета будут готовить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы области в социальной сфере. Планируется, что они будут рассматривать, в том числе, приоритетные проекты в соцсфере и результаты их реализации.

Возглавит этот орган Виталий Хоценко, заместителем станет вице-губернатор Владимир Куприянов. В состав войдут замглавы области, главы минэкономики, минздрава, минпрома, а также руководители общественных организаций, уточняет «ОМСКРЕГИОН».

Ранее, 7 июля, исполнилось 100 дней с даты вступления Виталия Хоценко в должность врио губернатора Омской области. Он приехал в регион сразу после назначения на пост президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года. До этого возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.