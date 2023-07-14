Диверсанты ВСУ обстреляли машину с мирными жителями в ДНР

Под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями. Об этом 14 июля сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«В свойственной себе манере ВСУ расстреляли автомобиль, на котором окрестности Угледара пытались покинуть беженцы. Люди двигались в сторону [других населенных пунктов] ДНР», — рассказал Гагин ТАСС.

Он также отметил, что российский беспилотник зафиксировал расстрел автомобиля два дня назад.

Кадры, на которых боевики в упор стреляют по легковому автомобилю, появились в Сети. В момент, когда по территории проезжала легковушка, бойцы диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на броневике «Казак-2» пытались занять позиции в серой зоне. Замаскировав машину в лесополосе, диверсанты расходились по территории.

Заметив автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, они вышли на дорогу и в упор расстреляли легковушку. Тела погибших украинские боевики спрятали в лесу, а затем попытались отогнать туда машину, однако российская артиллерия ударила по ним. В результате боевикам ДРГ пришлось отойти.

Ранее, 12 июля, в лесополосе недалеко от Угледара российские военные отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стратегически важный плацдарм в этом районе в будущем российские военные смогут использовать для танковых прорывов. Прорвав еще одну линию обороны ВСУ, российские военные приблизились к противнику на расстояние танкового выстрела и смогут лишить его возможности быстрых контратак.

Значительное количество боевиков и техники противника в районе Угледара также было уничтожено 2 июля. Начальник пресс-центра «Восточной» группировки войск Олег Чехов сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» ударили по позициям ВСУ, отражая ночную атаку на населенный пункт Урожайное.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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