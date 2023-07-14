Юрист объяснил порядок действий при получении излишне начисленной пенсии

Если россиянин неожиданно получил пенсию больше, чем обычно, излишние начисления необходимо вернуть государству. Об этом юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в пятницу, 14 июля. Он объяснил, что нужно делать при ошибочных начислениях соцвыплат.

По словам эксперта, ошибки при начислении пенсии случаются из-за человеческого фактора или технических сбоев.

Так, могут выявиться ошибки в предоставленных в Соцфонд сведениях об уровне предыдущего заработка пенсионера. Также могут измениться жизненные обстоятельства.

«Человек, обучающийся в вузе на очной форме, получает пенсионные выплаты по потере кормильца. По закону он имеет на них право до 23 лет. Если он переводится с очного на заочное отделение, то право на выплату теряется. В этом случае получатель пенсии должен уведомить Соцфонд о новых обстоятельствах не позднее следующего рабочего дня после их наступления», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он объяснил, что это можно сделать, написав заявление в свободной форме, подав его в любом территориальном органе социального фонда независимо от места регистрации или проживания, а также по почте. Если этого не сделать, излишне начисленную пенсию придется вернуть в любом случае.

Виноградов предупредил, что если лишние деньги добровольно не отправить назад, их могут взыскать через суд. Если выплата пенсии стала следствием счетной ошибки, ее потребуют вернуть. Под этим понятием подразумеваются ошибки, которые возникли из-за неправильного введения первичных параметров в компьютер или арифметические ошибки, допущенные при сложении, вычитании, умножении или делении.

Если же переплата произошла не по вине получателя пенсии, действует другая норма законодательства, отметил юрист.

«Человек, который случайно, без каких-либо оснований, получил выплаты, именуемые в ГК РФ средствами к существованию, не должен их возвращать как неосновательное обогащение. В числе таких выплат не только пенсия, но и зарплата, пособия, стипендия, алименты и прочее», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось, что к 2025 году число работающих пенсионеров сократится до 5,6 млн у из-за повышения возраста получения выплат по старости с 2019-го. То есть люди, которые раньше считались лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных.

Такой прогноз приводится в научной статье «Баланс трудовых ресурсов: Традиционные и современные методы расчета и формирования» Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. Материал опубликован в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

По данным Соцфонда, на конец 2022 года в России насчитывалось 7,9 млн работающих пенсионеров — на 600 тыс. меньше по сравнению с 2021-м, сообщает телеканал «360».