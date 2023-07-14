Haval представил обновленный внедорожник Dargo

Haval, китайский суббренд компании Great Wall, показал первые официальные изображения рестайлинговой версии внедорожника Dagou, который известен российскому покупателю под названием Dargo. Об этом 14 июля сообщает портал AutoHome.

Передняя часть Dargo получила новую решетку радиатора двумя крупными горизонтальными ламелями, бампер и оптика остались неизменными. Чего нельзя сказать о задних фонарях внедорожника, которые теперь соединены в единый блок. Также автомобиль получит обновленные колесные диски и цветовую гамму кузова.

Внедорожник поставляется на китайском рынке с двумя версиями силовых установок: полуторалитровым турбодвигателем мощностью 184 л.с. и двухлитровым форсированным до 238 л.с. мотором. Коробка передач ― безальтернативный робот с приводом на передние или все колеса.

Ранее в этот день аналитики сообщили, что китайский кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд удерживает лидерство по продажам в сегменте кроссоверов. По сравнению с июнем 2022 года продажи Jolion по итогам первого месяца лета 2023-го выросли в 5,7 раза и составили 4734 единиц ― это лучший результат в сегменте SUV.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых на российском рынке кроссоверов и внедорожников расположился Chery Tiggo 7 PRO Max ― 4518 автомобилей. Тройку лидеров замыкает Geely Coolray с результатом 3284 проданных автомобиля ― это в четыре раза больше к июню прошлого года.