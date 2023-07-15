Якутский бонус

Пригласили меня недавно в чукотский город Анадырь председателем жюри кинофестиваля «Золотой ворон». В кинотеатре я случайно услышал, как две женщины разговаривали между собой. Одна говорит: «Ты знаешь, я вот влюбилась в якутское кино. Посмотрела несколько картин. Молодцы якуты». Мне было приятно, что обычные зрители так о нашем кино отзываются.

В чем же секрет якутского успеха?

Когда я учился во ВГИКе, мой мастер Сергей Герасимов всегда говорил, что надо снимать на материале, который хорошо знаешь, который сам пережил. Потому что это твоя история, фольклор, мифология, традиции. Если на этом основываться, тогда и будут картины хорошие.

Наши режиссеры не пытаются кого-то и что-то копировать, у каждого свое видение, свой опыт, и это хорошо. Получаются своеобразные картины со своим собственным языком и стилем.

Важно, конечно, осваивать разные жанры, стремиться к разнообразию. Появились у нас триллеры и детективы, драмы и комедии. Проектов много. Вот-вот запустится Валентин Макаров. Осенью — Эдуард Новиков. Будет делать проект по Николаю Лескову, адаптированный под якутские ландшафты.

Планируется несколько документальных работ, фильм с рабочим названием «Триумф», посвященный 95-летию со дня рождения великого тренера Дмитрия Коркина, воспитавшего первых якутских олимпийских чемпионов.

Стала ли Якутия центром кинематографии Дальнего Востока, утверждать не берусь, но люди якутское кино полюбили — это факт, а мы, в свою очередь, готовы делиться опытом.

Что может продвинуть кино в регионах?

В первую очередь законодательство. Основная сложность развития регионального и национального кино заключается в том, что в реестр государственного заказа не входит кинопроизводство, это слово убрали в 1996 году.

Кинокомпания «Сахафильм» — государственная. Мы получаем зарплату, деньги на содержание зданий, но на само кинопроизводство средств получить не можем. Если театры получают деньги на постановку спектаклей, то у нас ничего подобного нет. На производство «Сахафильм» вынужден искать деньги самостоятельно.

Мы обратились к нашим депутатам, вместе разработали проект изменений и дополнений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Если поправки пройдут, региональные власти получат возможность финансировать кинопроизводство напрямую. Тогда развитию кинематографа может быть придан мощный импульс.

Еще один фактор киноразвития — фестивали.

На вышеупомянутом «Золотом вороне» люди, живущие на Крайнем Севере, познакомились с фильмами России и других стран. Плюс посмотрели сопутствующие концерты, творческие встречи. Такие события, конечно, привлекают молодежь. И какой-нибудь мальчишка, возможно, выберет в итоге путь кинематографиста.

Фестивали также служат профессиональным камертоном. В Анадыре Михаил Кулунаков с Алтая показал свою работу «Тропа». Это его первый фильм, первый фильм на алтайском языке и первый фильм Республики Алтай. Помимо того что эта картина — удачный дебют, ее можно считать точкой отсчета новой национальной кинематографии.

Режиссер, показываясь на фестивалях, проверяет свои возможности. Возникает здоровая конкуренция. В регионе с 2013 года и до пандемии проводился Якутский международный кинофестиваль, который подтолкнул продвижение наших фильмов на различных форумах.

Если в 1990-е годы у нас было много работ любительского уровня, то сегодня по всем параметрам якутское кино — профессиональное. И молодые тоже держат планку. В моей новой картине «Олох амтана», съемки которой недавно завершились, съемочную группу в основном составляла молодежь. Сначала я переживал, сможет ли она меня понять, но мы быстро стали единомышленниками.

Важный источник развития национальных кинематографий — копродукция. В Якутии киносообщество очень дружное. Поскольку у нас не так много специалистов, группы перетекают из одной картины в другую. Мы всегда рады успехам коллег и готовы выходить на межрегиональное сотрудничество.

Началось оно, кстати, с легкой руки Алексея Балабанова. Он приезжал в Якутию готовить свой фильм «Река», я был его ассистентом. Картину в итоге не завершили, но почин случился и получил продолжение.

Любовь Борисова свой новый фильм «Не хороните меня без Ивана» снимала совместно с московской студией «Автор». Дмитрий Давыдов тоже работал со столичными продюсерами. Думаю, что чем дальше, тем больше будет таких союзов. Сейчас ведем переговоры с коллегами из СНГ, Китая, Южной Кореи. Посмотрим, может быть, возникнет что-то стоящее.

И, наконец, нам необходима активизация Фонда поддержки регионального кинематографа. Наши ребята отправляли туда заявки. На некоторые документальные работы получили гранты. Хорошо, если со временем фонд обретет высокий авторитет и сможет также финансировать игровые картины.

Но даже без этой поддержки результаты есть.

Во многих городах появились кинокомиссии, которые поддерживают кинематографистов, снимающих кино в определенном регионе. Снял в данной местности, показал ее на экране — получил частичное возмещение расходов.

Якутский пример подтолкнул к тому, что на Дальнем Востоке многие захотели заниматься кино. Была создана Дальневосточная кинокомиссия, деятельность которой направлена на развитие кинематографии всего Дальневосточного округа. Сейчас наша основная задача — найти оптимальный механизм ее работы.

Меня также очень радует, что наши кинематографисты находят понимание у региональных властей. Конечно же, бюджеты небольшие, но всё равно сильные духом ребята создают свои фильмы. Самое главное — желание. Если быть энтузиастом и в то же время профессионалом своего дела, всё должно получиться.

Автор — художественный руководитель национальной кинокомпании «Сахафильм», кинорежиссер, сценарист