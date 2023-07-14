Три человека тяжело ранены в результате нападения с ножом в Нидерландах
Три сотрудника центра выдачи помощи бедным и беженцам в Лейдене в Нидерландах были серьезно ранены в пятницу, 14 июля, в ходе нападения на них неизвестного с ножом. Об этом сообщает газета NL Times.
Среди пострадавших — работник центра и два волонтера. В каком они состоянии, не уточняется.
Нападавший с места преступления скрылся, ведутся его поиски. Мотивы нападения неизвестны.
Ранее, 9 июня, семь человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке у озера в Анси во Франции. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии. По словам свидетелей, преступник целенаправленно атаковал именно детей.