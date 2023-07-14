Реклама
Прямой эфир
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников победил в восьмом этапе «Шелкового пути»
Мир
Гильдия актеров США начала забастовку
Общество
Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин
Политика
Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа
Авто
Chery Tiggo 7 Pro Max получит полный привод
Мир
Рада одобрила перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Происшествия
Под Волгоградом 12 детей госпитализировали из лагеря из-за полевого пожара
Мир
На Сицилии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн
Авто
Haval Jolion вновь стал самым продаваемым кроссовером в России
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям строителей фортсооружений в случае гибели
Политика
В Кремле не стали раскрывать подробности встречи Путина с командирами ЧВК «Вагнер»
Общество
Помощница Краско заявила об ухудшении состояния здоровья актера
Авто
«Урал» запустит в серию производство гибридного грузовика в 2025 году

Три человека тяжело ранены в результате нападения с ножом в Нидерландах

0
Фото: Twitter.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три сотрудника центра выдачи помощи бедным и беженцам в Лейдене в Нидерландах были серьезно ранены в пятницу, 14 июля, в ходе нападения на них неизвестного с ножом. Об этом сообщает газета NL Times.

Среди пострадавших — работник центра и два волонтера. В каком они состоянии, не уточняется.

Нападавший с места преступления скрылся, ведутся его поиски. Мотивы нападения неизвестны.

Ранее, 9 июня, семь человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке у озера в Анси во Франции. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии. По словам свидетелей, преступник целенаправленно атаковал именно детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023