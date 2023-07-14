Женщина пострадала в ДТП с автобусом в Пскове

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом «ПАЗ» на улице в Пскове. Одна женщина получила травмы.

По данным Псковского агентства информации, авария произошла на улице Железнодорожной вечером 13 июля. 26-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda 3 при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество автобусу. Оба транспортных средства получили серьезные технические повреждения.

В салоне автобуса пассажиров не было, уточняет ИА FlashNord. Водителя иномарки доставили в больницу с ушибами, после осмотра медиков пострадавшую направили на амбулаторное лечение.

В Череповце водителю рейсового автобуса стало плохо за рулем. Мужчина потерял сознание, остановить автобус удалось одному из пассажиров. На место прибыли медики скорой помощи, они констатировали смерть водителя. По факту происшествия проводится проверка.