Эндокринолог предупредила о большом количестве микробов на пляжах у берега

Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Вероника Зайцева 14 июля в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что больше всего микробов на пляжах находится возле берега. Она также отметила, что опасным может быть попадание бактерий, которые живут в морской воде, на открытые раны, так как это может вызвать инфекцию кожных покровов.

«Потенциальному заражению способствуют следующие факторы: температура воды, так как в холодной воде патогенные микроорганизмы почти не размножаются, но их численность значительно возрастает при температуре выше 24 градусов; количество купающихся людей <…>. Заражение может возникнуть как при заглатывании загрязненной воды, так и через повреждения на коже и при соприкосновении со слизистыми, на которых есть микротравмы, или конъюнктиву глаз», — предупредила специалист.

Собеседница газеты также обратила внимание на то, что морская вода оказывает полезное воздействие на кожу непосредственно во время купания.

«Когда вода испаряется, на коже остаются кристаллики соли, что приводит к сухости и может способствовать ее раздражению. В случае длительного пребывания на солнце это может ухудшать последствия солнечного ожога, поэтому рекомендуется после купания ополоснуться пресной водой», — сказала доктор.

Зайцева порекомендовала купаться в море при температуре воды минимум 23–24 градуса. По словам эндокринолога, если температура воды не превышает 18 градусов, появляется опасность получить переохлаждение.

11 июня эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил о возможности заражения гепатитом А, холерой, брюшным тифом, паратифом А и Б во время купания в водоемах. Специалист призвал купаться в специально отведенных для этого местах и обращать внимание на таблички «Купаться запрещено!»