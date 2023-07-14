Рейды против пьяных водителей пройдут в Мурманской области

Оперативное мероприятие «Нетрезвый водитель» проведут в Мурманской области с 14 по 23 июля. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инспекторы намерены выявлять автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Массовые проверки запланированы на территории Мурманска, в рамках рейдов планируется проводить частичное перекрытие проезжей части. Помимо нетрезвого вождения, сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на другие грубые нарушения.

С начала 2023 года в регионе остановили больше 700 пьяных водителей.

В минувшие выходные рейд провели в Тверской области. Инспекторы задержали 59 нетрезвых автомобилистов.