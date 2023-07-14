Шесть аварийных зданий снесут в Московской области

Шесть объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии, снесут в Московской области. Соответствующее решение приняло региональное министерство имущественных отношений.

Речь идет о зданиях в областной собственности. Объекты расположены в городских округах Можайск, Лыткарино, Орехово-Зуево, Домодедово и Люберцы. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», здания представляют опасность для жизни и здоровья местных жителей.

Министр имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что работа по ликвидации аварийных зданий и объектов незавершенного строительства ведется на регулярной основе.

В конце июня в Уфе объявили торги на снос девятиэтажного дома по Индустриальному шоссе. Здание было построено в 1975 году и вскоре покрылось трещинами.