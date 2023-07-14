Путин обсудил с Совбезом допмеры защиты критически важных объектов

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ дополнительные меры защиты критически важных объектов (КВО). Заседание состоялось в пятницу, 14 июля.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов. Два докладчика. Давайте начнем работать», — сказал глава государства.

Путин передал слово директору ФСБ РФ Александру Бортникову, который первым выступил с докладом.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в совещании также приняли участие замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Путин в ходе пленарного заседания форума будущих технологий объявил, что зависимость от зарубежных технологий угрожает национальной безопасности России. В связи с этим президент отметил необходимость перевести всю экономику, социальную сферу и работу органов власти на качественно новые принципы работы, а также внедрить управление на основе больших данных.

Российский лидер также предложил подготовить национальный проект по экономике данных, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая квантовые технологии.