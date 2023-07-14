Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин

Режиссер анимационных и документальных фильмов Сергей Серегин скончался в возрасте 56 лет. Об этом 14 июля сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Умер Сергей Серегин — наш друг, режиссер полнометражных мультфильмов «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни», а также замечательных короткометражных мультфильмов «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени», «Белолобый», режиссер документальных фильмов об анимации. Чудовищно, несправедливо рано — в 56 лет», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Серегин также снял игровой фильм «Анимация». Он работал в «Союзмультфильме», Школе-студии «ШАР», кинокомпании «Мастер-Фильм».

Серегин был основателем фестиваля детской анимации «Жар-птица» в Новосибирске, а также инициатором создания сайта «Аниматор.ру».