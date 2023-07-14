Губернатор сообщил о погибшей женщине из-за обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, погибла женщина, еще три человека ранены. Об этом 14 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что погибшая — 1939 года рождения.

«Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Богомаз.

Кроме того, из-за удара загорелись три дома. На месте работают экстренные службы.

Ранее, 9 июля, в Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, тогда никто не пострадал.

Украинские боевики усилили обстрелы приграничных российских регионов на фоне проведения Россией спецоперация по защите Донбасса. О ее начале объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.